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Лопнувшая труба оставила без воды часть города в Оренбургской области

Главная В России
Красноярск
12:22 25 Января 2022
поселок, вода, авария, работы, жители
Автор: Sibnovosti.ru
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Тысячи жителей второго по численности населения города Оренбургской области – Орска – остались 24 января без центрального водоснабжения. Причиной стала авария на водоводе.

Авария произошла в районе ул. Андреева в поселке ОЗТП. По данным официального портала мэрии, лопнула чугунная труба диаметром 700 мм. Для ликвидации последствий ЧП были направлены 15 человек и шесть единиц  спецтехники. Участок водовода вырезали и заменили шестиметровой стальной трубой.

На время работ муниципальные власти организовали подвоз воды в поселок. Работа водовода была восстановлена уже 24 января. После этого началось заполнение системы водоснабжения.

Поселок ОЗТП (там был построен «Орский завод тракторных прицепов») расположен на левом берегу реки Урал. Значительная его часть застроена пяти- и девятиэтажными жилыми домами.

Как писали Sibnovosti.ru, в результате аварии в системе водоснабжения в апреле прошлого года без воды продолжительное время оставались жители другого города Оренбургской области – Новотроицка.

Фото: © мэрия Орска

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