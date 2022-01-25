Электрокабель из парка в Бурятии сдали на металлолом

Жительница города Северобайкальска Республики Бурятия вырубила топором электрический кабель в местном парке «Северное сияние». «Добычу» она сдала в пункт приема лома цветных металлов.

О расследовании уголовного дела о краже рассказали в МВД по Республике Бурятия. По данным полиции, кабель укладывали сотрудники службы по благоустройству и электроснабжению. Это увидела женщина, которая шла устраиваться на работу в одной из городских предприятий.

«Женщина отложила встречу с работодателем и запланировала совершить хищение кабеля. Для этого она сходила домой за топором и вернулась в парк. Дождавшись, кода рабочие уйдут, злоумышленница обрубила кабель и похитила его», - говорится в сообщении МВД по Республики Бурятия.

Всего она вытащила 70 м кабеля. За него в пункте приема металлолома дали 8 тыс. руб., которые пошли на покупку алкоголя и продуктов питания.

Как писали Sibnovosti.ru, недавно в Курагино Красноярского края мужчина украл бульдозер стоимостью 27 млн руб. и сдал его на металлолом, получив 200 тыс. руб.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия