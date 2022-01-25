Уголовное дело экс-министра здравоохранения Иркутской области направлено в суд

Кировский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с поставкой медицинских изделий. Всего в деле шесть обвиняемых, включая бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238 (сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий). По данным следственного управления СКР по Иркутской области, в 2020 году сын Наталии Ледяевой и его подельники похитили более 90 млн руб. Он поставляли медучреждениям региона фальсифицированные, незарегистрированные медицинские маски и респираторы.

«С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева», - отметили в следственном управлении.

Фигуранты уголовного дела свою вину в полной мере не признали.

Как писали Sibnovosti.ru, Наталия Ледяева была задержана в ноябре 2020 года (министерство она возглавила в конце 2019-го). Это произошло вскоре после ее отставки.

В декабре прошлого года в Иркутской области было задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве с закупками товаров для учреждений здравоохранения. Это представители двух коммерческих организаций, занимающихся поставками медицинской техники. Закупки были произведены в 2020 году.

Фото: © управление ФСБ по Иркутской области