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Пять приютов для бездомных животных построят в Забайкалье

Главная В России
Красноярск
10:23 25 Января 2022
служба, строительство, животные, средства, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае построят пять приютов для бродячих животных. Они появятся в Шилкинском, Агинском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском и Борзинском районах региона, а также в столице субъекта федерации - Чите.

О планах организации приютов рассказал официальному порталу Забайкалья руководитель государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим. По его данным, краевое правительство выделило на это в 2022 году 18 млн руб.

В муниципалитеты направлены письма, согласно которым местные власти должны до 28 января заключить контракты с подрядчиками на отлов животных.

Как писали Sibnovosti.ru, недавно стая бездомных загрызла девочку в поселке Домна Читинского района. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Фото: © государственная ветеринарная служба Забайкальского края

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