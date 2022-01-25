На Алтае родители выгнали ребенка на мороз за плохое поведение

В Алтайском крае родители выгнали раздетым на мороз своего пятилетнего ребенка. Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

Инцидент произошел 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Так родители хотели наказать сына за поведение, которое им не понравилось.

«В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи», - рассказали в следственном управлении о принятых мерах.

Сотрудники ведомства также проводят проверку в отношении органов системы профилактики.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью прошлого года в Кызыле мужчина выбросил из окна восьмого этажа дома девятилетнюю и 14-летнюю дочерей своей сожительницы. Ранее эта женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, самовольно забрала дочерей у приемной семьи.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю