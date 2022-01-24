Команды из Кемеровской и Новосибирской областей попали в Высшую лигу КВН

Две сибирские команды выступят в новом сезоне Высшей лиги КВН. Перечень команд был сформирован по итогам международного фестиваля команд Клуба веселых и находчивых «КиВиН – 2022».

Фестиваль завершился в Сочи. В нем приняло участие более 400 команд. В Высшую лигу прошли «Зеленый чемодан» из кузбасского города Гурьевска и команда «Столик» из новосибирского районного центра Чулым с населением около 11 тыс. человек.

По данным правительства Кемеровской области, в составе «Зеленого чемодана», созданного в 2015 году, шесть человек. Командой руководит капитан Дмитрий Конышев. В прошлом году «Зеленый чемодан» стал вице-чемпионом Премьер-лиги.

Команда «Столик» также была создана около шести лет назад. Ее сформировали студенты новосибирских вузов из Чулыма. По данным томских СМИ, сегодня в составе «Столика» выступают также двое томичей.

«Объективно, выступление получилось одним из самых успешных, о чем свидетельствует реакция зала и итоговые оценки», - говорится на странице команды в соцсети «ВКонтакте» об итогах фестиваля в Сочи.

Соревнования Высшей лиги начнутся в феврале.

Фото: © правительство Кемеровской области