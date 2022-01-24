Тувинское правительство введет жесткие меры против COVID-19

Власти Республики Тува введут жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Главный государственный санитарный врач республики Людмила Салчак предложила их в связи с бурным ростом числа зараженных.

Согласно сообщению официального портала Республики Тува, меры предложено ввести с 25 января. Так, до 7 февраля, по оценке Людмилы Салчак, необходимо отправить на «удаленку» школьников первых-восьмых классов и учеников средних учебных заведений, закрыть детские дошкольные учреждения и приостановить плановую работу медицинских организаций.

До 1 апреля предполагается приостановить работу кинотеатров, театра и филармонии. Должны быть закрыты библиотеки, автошколы, парикмахерские, бассейны, многофункциональные центры услуг и т. д. Предлагается отменить личный прием граждан во всех организациях.

По данным официального портала Республики Тува,число новых заболевших COVID-19 в последние дни превышает этот показатель начала января примерно в пять раз.

Фото: © правительство Республики Тува