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Тувинское правительство введет жесткие меры против COVID-19

Главная В России
Красноярск
13:38 24 Января 2022
ограничения, рост, вирус, заболевание, врач
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Республики Тува введут жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Главный государственный санитарный врач республики Людмила Салчак предложила их в связи с бурным ростом числа зараженных.

Согласно сообщению официального портала Республики Тува, меры предложено ввести с 25 января. Так, до 7 февраля, по оценке Людмилы Салчак, необходимо отправить на «удаленку» школьников первых-восьмых классов и учеников средних учебных заведений, закрыть детские дошкольные учреждения и приостановить  плановую работу медицинских организаций.

До 1 апреля предполагается приостановить работу кинотеатров, театра и филармонии. Должны быть закрыты библиотеки, автошколы, парикмахерские, бассейны, многофункциональные центры услуг и т. д.  Предлагается отменить личный прием граждан во всех организациях.

По данным официального портала Республики Тува,число новых заболевших COVID-19 в последние дни превышает этот показатель начала января примерно в пять раз.

Фото: © правительство Республики Тува

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