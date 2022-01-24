Дочь погибших родителей и ее друг подозреваются в убийстве семьи в Омской области

Правоохранительные органы в Омской области сообщили о раскрытии жестокого убийства семьи в селе Юрьевка Павлоградского района. По подозрению в совершении преступления задержаны 14-летняя дочь погибших родителей и ее 17-летний друг.

По данным следственного управления СКР по Омской области, дочь подговорила своего друга совершить убийство матери и отчима, которые были против их дружбы. Расправа произошла в ночь на 22 января. Парень проник в дом со штык-ножом, которым зарезал трех человек – мать подруги, отчима и ее сестру с ДЦП, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

«После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

По данным ведомства, подозреваемые уже сознались в совершенном преступлении. В частности, молодой человек выдал оружие, которым были совершены убийства. Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фото: © следственное управление СКР по Омской области