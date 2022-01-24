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К пожару на тепловозе в Улан-Удэ привела техническая неисправность

Главная В России
Красноярск
10:49 24 Января 2022
топливо, мчс, пожар, вокзал, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
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Причиной возгорания на тепловозе на железнодорожной станции Улан-Удэ стала техническая неисправность. Пожар произошел 23 января.

К моменту прибытия пожарных, тепловоз уже горел полностью, разлилось топливо. В тушении приняли участие 28 человек личного состава главного управления МЧС по Республике Бурятия. Использовалось также пять единиц техники и пожарный поезд.

«Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», - сказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать примерно за полчаса.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия  

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