К пожару на тепловозе в Улан-Удэ привела техническая неисправность

Причиной возгорания на тепловозе на железнодорожной станции Улан-Удэ стала техническая неисправность. Пожар произошел 23 января.

К моменту прибытия пожарных, тепловоз уже горел полностью, разлилось топливо. В тушении приняли участие 28 человек личного состава главного управления МЧС по Республике Бурятия. Использовалось также пять единиц техники и пожарный поезд.

«Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», - сказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать примерно за полчаса.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия