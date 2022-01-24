Новосибирцы одержали очередную победу в волейбольной Суперлиге

Очередной 14-й тур российской мужской волейбольной Суперлиги удачно сложился для новосибирского «Локомотива». Сибиряки в гостях обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра».

«Локомотив» оказался сильнее в четырех партиях – 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 31:29). Исход самого затяжного, последнего сета решила удачная игра новосибирцев на блоке.

«Мы играли в двух крайностях: сыграем одну партию отлично, на разрыв, все нормально – в следующей партии в обратную сторону, и так два раза. Эта нестабильность не понравилась, хотя результат для нас хороший», - сказал после матча главный тренер «Локомотива» Пламен Костадинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).