Новосибирцы одержали очередную победу в волейбольной Суперлиге

Очередной 14-й тур российской мужской волейбольной Суперлиги удачно сложился для новосибирского «Локомотива». Сибиряки в гостях обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра».
«Локомотив» оказался сильнее в четырех партиях – 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 31:29). Исход самого затяжного, последнего сета решила удачная игра новосибирцев на блоке.
«Мы играли в двух крайностях: сыграем одну партию отлично, на разрыв, все нормально – в следующей партии в обратную сторону, и так два раза. Эта нестабильность не понравилась, хотя результат для нас хороший», - сказал после матча главный тренер «Локомотива» Пламен Костадинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).
С 36 очками «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги.
Кемеровский «Кузбасс» в этом туре уступил в гостях «Динамо-ЛО» 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).
Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»