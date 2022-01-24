Омские следователи составили фоторобот подозреваемого в убийстве семьи

В Омской области разыскивают мужчину по подозрению в жестоком убийстве семьи. Его фоторобот и приметы опубликованы на сайте следственного управления СКР по Омской области.

По данным ведомства, худощавому мужчине 45-50 лет. Предположительно, он носит бороду. Указывается, что в момент совершения преступления на нем были черная шапка и черная короткая куртка, темные брюки и короткие зимние галоши. В следственном управлении также отметили, что мужчина может быть вооружен холодным оружием.

Как писали Sibnovosti.ru, резонансное преступление произошло в селе Юрьевка Павлоградского района. Утром 22 января в одном из частных домов были обнаружены тела мужчины, его супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Еще двое детей успели убежать к соседям.

Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фото: © следственное управление СКР по Омской области