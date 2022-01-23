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В Омске из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов

Главная В России
Красноярск
19:00 23 Января 2022
аэропорт, омск, общество, рейсы
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Из-за густого тумана в Омске задержали вылеты шести авиарейсов, два утренних - были отменены.  Видимость на территории аэродрома утром 23 января составила всего 100 м.

Как сообщает Om1.ru, были задержаны рейсы авиакомпании «Победа» и «Сибирь», направляющиеся в Москву.

На несколько часов задержали бор «Икара» до города Ош и самолет в Нур-Султан. Самое длительное ожидание предстоит пассажирам, отправляющимся в Санкт-Петербург, они проведут в аэропорту Омска 13 часов.

Фото:© РИА Новости / Максим Блинов

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