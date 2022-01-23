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Нагрузка на новосибирские морги выросла вдвое из-за пандемии

Главная В России
Красноярск
15:30 23 Января 2022
вирус, общество, медицина, новосибирск
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Главный патологоанатом Новосибирской области, заведующий кафедрой патологической анатомии НГМУ Александр Надеев рассказал о том, что из-за пандемии коронавируса нагрузка на морги увеличилась на 50%.

Как сообщает Сиб.фм, Надеев объяснил, что новые штаммы никак не влияют на специфику морфологической картины. При вскрытии патологоанатомы видят одинаковую картину: резко увеличенные в размерах легкие багрово-красного цвета, выраженные тромбозы и циркуляцию по току крови в лёгких оторвавшихся тромбов.

По словам Александра Надеева, хотя в последнее время и наблюдается рост пациентов молодого возраста, заразившихся ковидом, умирают от него чаще пожилые люди. А из-за роста смертности, некоторые морги пришлось организовать прямо в красных зонах.

Фото: ©Юлия Пыхалова

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