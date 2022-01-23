Прилетевших в Якутию пассажиров проверяют на коронавирус в аэропорту

Прилетевших в Якутию граждан продолжают проверять на коронавирус прямо в аэропорту. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Якутск», по данным на 21 января, тестирование уже прошли 187 человек, положительный результат выявлен у пятерых.

Отмечается, что проводят исследование сотрудники Якутской городской больницы № 2. Сдать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие из числа прибывающих пассажиров центральных рейсов. Процедура проводится бесплатно.

В помещениях аэровокзала, а также в зале выдачи багажа, проводится дезинфекция после каждого рейса. На всей территории аэропорта действует масочный режим, проводится термометрия на входе в терминал (при досмотре).

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