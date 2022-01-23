В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

Уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую 22 января загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил передать в главное следственное управление. Как сообщается на сайте СКР, Бастрыкин также поручил проверить информацию о том, что власти много лет не решали проблему с бродячими собаками. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело статье «Халатность».

Трагедия произошла накануне, 22 января. Около пяти часов вечера 7-летняя девочка ушла из музыкальной школы, но в положенное время домой не вернулась Родители сразу же обратились в полицию, а через полтора часа тело ребенка нашли на пустыре. На теле погибшей следователи обнаружили множественные следы нападения животных.

Первый зампред комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов узнав о случившемся, обвинил в гибели ребенка муниципальных чиновников. Тем более, что местные жители постоянно жаловались в администрацию на собак, которые терроризируют весь поселок.

14 января 2022 года в Ингодинском районе Читы стая собак набросилась и покусала двух школьников. Об этом сообщали Sibnovosti.ru.

Напомним, несколько лет назад, в 2015 году, в Забайкалье прохожий обнаружил на улице растерзанное тело 9-летнего мальчика. Тогда в регионе объявили режим ЧС, отправили специалистов на отлов бродячих животных, а матери погибшего ребенка выплатили 2 млн рублей компенсации.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю