Директор компании в Хакасии получила срок за нарушение закона при экспорте лесоматериалов

Руководитель одной из компаний в Республике Хакасия признана виновной в нарушении законодательства при экспорте лесоматериалов. Процесс завершился в Абаканском городском суде.

Уголовное дело в отношении директора ООО «ТимберЛамбер» расследовалось по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере).

«… Возглавляемая ею организация путем недостоверного декларирования, а также с использованием подложных договоров, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, осуществила незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов объемом более 39 тыс. куб. м стоимостью свыше 227 млн руб.», - говорится о составе преступления в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Хакасия.

В надзорном ведомстве добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело о контрабанде леса стоимостью 4,7 млн руб.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю