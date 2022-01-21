Российские конькобежцы начали тренировки в Иркутске

Олимпийская сборная России по конькобежному спорту приступила к тренировкам в Иркутске. С 20 января они проходят в ледовом дворце «Байкал».
Сборная сделала в Иркутске остановку по пути в олимпийский Пекин. Сибирский город и столица Китая находятся в одном часовом поясе.
«Приехали на восемь дней, у нас будет три дня рабочих, потом день отдыха и еще три дня рабочих. И улетаем в Пекин», - процитировал официальный портал Иркутской области старшего тренера женской сборной России по конькобежному спорту Павла Абраткевича.
В правительстве региона отметили, что для тренировок сборной в «Байкале» провели специальную обработку льда, сделав его более скользящим. Кроме того, были закуплены дополнительные системы климат-контроля.
Олимпийские зимние игры стартуют в Пекине 4 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске сборы перед Олимпийскими играми проведут российские фигуристы. Аналогичные планы у российских команд по шорт-треку и сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».
Фото: © правительство Иркутской области