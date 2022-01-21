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В Улан-Удэ продолжают фиксировать случаи нападения собак на людей

Главная В России
Красноярск
12:45 21 Января 2022
власти, рейды, животные, нападение, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Несмотря на усилия, предпринимаемые властями Улан-Удэ, в городе не прекращаются случаи нападения безнадзорных собак на людей. В последние недели они даже участились.

В ночь на 21 января сторожевая собака породы хотошо напала на 18-летнего парня в микрорайоне Верхняя Березовка. С раной бедра молодой человек попал в больницу, а затем был отпущен на амбулаторное лечение.

«Собственник собаки установлен. В отношении владелицы составлены протоколы для привлечения к административной ответственности», - сообщил информационный сайт столицы Республики Бурятия.

В числе подобных случаев последнего времени в мэрии упомянули происшествие на ул. Домостроительной 14 января. Там алабай вцепился прохожему в ногу, повалил его на землю и тащил до тех пор, пока собаку не удалось отогнать.

21 января власти Улан-Удэ сообщили о внеплановом рейде в 100-х кварталах. Там работают семь мобильных групп и четыре экипажа отлова бродячих животных.

Как писали Sibnovosti.ru, в последнее время участились случаи нападения бродячих собак на детей в Ингодинском районе Читы. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю проводит проверку.

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ

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