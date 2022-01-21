В Бурятии построят пятизвездочный оздоровительный комплекс

На восточном берегу Байкала появится пятизвездочный природно-оздоровительный комплекс. Проект намерена реализовать Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».

О предстоящем строительстве говорится в соглашении, которое глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал с руководством Cosmos Hotel Group и АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань». Местом для отеля выбрана бухта Безымянная на территории ОЭЗ.

«Проект включает строительство гостиницы на 100 номеров категории пять звезд, дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка», - рассказали о будущем объекте в правительстве Бурятии.

По данным республиканских властей, стоимость проекта составит 11 млрд руб. Полностью завершить его планируется до конца 2027 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале прошлого года стало известно о планах компании Green Flow Baikal построить в «Байкальской гавани» четырехзвездочный гостиничный комплекс с термальными источниками.

Фото: © правительство Республики Бурятия