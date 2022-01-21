21 января
Новости России
погода -13 °C
76.44
 
€ 86.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Бурятии построят пятизвездочный оздоровительный комплекс

Главная В России
Красноярск
12:16 21 Января 2022
байкал, комплекс, строительство, соглашение, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На восточном берегу Байкала появится пятизвездочный природно-оздоровительный комплекс. Проект намерена реализовать Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».

О предстоящем строительстве говорится в соглашении, которое глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал с руководством Cosmos Hotel Group и АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань». Местом для отеля выбрана бухта Безымянная на территории ОЭЗ.

«Проект включает строительство гостиницы на 100 номеров категории пять звезд, дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка», - рассказали о будущем объекте в правительстве Бурятии.

По данным республиканских властей, стоимость проекта составит 11 млрд руб. Полностью завершить его планируется до конца 2027 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале прошлого года стало известно о планах компании Green Flow Baikal построить в «Байкальской гавани» четырехзвездочный гостиничный комплекс с термальными источниками.

Фото: © правительство Республики Бурятия

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омич будет отбывать пожизненный срок за убийство футболиста

Омич будет отбывать пожизненный срок за убийство футболиста

21 Января 2022 г.
Два человека признаны виновными в ночном нападении
Новости Красноярска: Пассажир авиарейса Москва – Новокузнецк ударил бортпроводника

Пассажир авиарейса Москва – Новокузнецк ударил бортпроводника

21 Января 2022 г.
Дебошир был задержан сотрудниками полиции
Новости Красноярска: В «дальневосточном гектаре» увидели угрозу для экологии Читы

В «дальневосточном гектаре» увидели угрозу для экологии Читы

21 Января 2022 г.
Спикер забайкальского парламента опасается дробления участков
Новости Красноярска: Волейбольный чемпионат мира отрепетируют красноярцы и новосибирцы

Волейбольный чемпионат мира отрепетируют красноярцы и новосибирцы

21 Января 2022 г.
Тестовый матч состоится 12 февраля
Новости Красноярска: Уголовное дело расследуют после взрыва на молочном комбинате в Новосибирской области

Уголовное дело расследуют после взрыва на молочном комбинате в Новосибирской области

21 Января 2022 г.
Пострадали трое сотрудников предприятия
Новости Красноярска: Банк России предложил запретить криптовалюты

Банк России предложил запретить криптовалюты

21 Января 2022 г.
Доклад регулятора размещен для общественных консультаций
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

20 Января 2022 г.
Об этом рассказал муж подозреваемой
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке насмерть сбили пенсионера

В Красноярске на перекрёстке насмерть сбили пенсионера

16 Января 2022 г.
Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru