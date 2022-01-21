Омич будет отбывать пожизненный срок за убийство футболиста

В Омске вынесен приговор по делу об убийстве молодого футболиста Егора Дробыша. 31-летний Георгий Легачев признан виновным в убийстве и получил пожизненный срок.

О приговоре сообщили в следственном управлении СКР по Омской области. Георгий Легачев обвинялся по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), а также ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем).

Как писали Sibnovosti.ru, преступление произошло в январе прошлого года. Двое мужчин с целью грабежа напали на Егора Дробыша и его друга ночью на ул. Магистральной.

«Легачев нанес удары складным ножом в спину, причинив смертельные ранения сердца 21-летнему спортсмену, а также несколько раз ударил ножом в грудь его 22-летнего друга, тяжело ранив. Потерпевшие, спасаясь от нападавших, выбежали на освещенный участок дороги и позвали на помощь, в связи с чем обвиняемые прекратили преследование и, забрав пакет с пивом, скрылись с места преступления», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, спортсмен скончался на месте, в жизнь его друга спасли врачи. Убийцу и второго нападавшего - Александра Нагорнюка - задержали спустя несколько дней.

В областном главке СКР уточнили, что Александр Нагорнюк признан виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, фигуранты дела должны выплатить потерпевшим 2,75 млн руб. в качестве компенсации за нанесенный моральный вред.

Фото: © следственное управление СКР по Омской области