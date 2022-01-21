Пассажир авиарейса Москва – Новокузнецк ударил бортпроводника

Очередного авиадебошира задержали в Сибири. Он прибыл в аэропорт Новокузнецка рейсом из Москвы.

Сотрудников полиции вызвали на борт представители авиакомпании, осуществлявшей рейс. По данным управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, один из пассажиров отказывался надевать медицинскую маску, отвечая на просьбы нецензурной бранью.

«По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта пассажир ударил его по лицу», - добавили в ведомстве.

По данным окружного управления на транспорте МВД России, в отношении дебошира составлены протоколы по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, продолжается проверка по заявлению о причинении телесных повреждений бортпроводнику.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года 8 декабря житель Ханты-Мансийска вел себя неадекватно на борту самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск. Он наносил удары по различным частям салона, беспорядочно размахивал руками. С дебоширам удалось справиться членам экипажа, которым помогли пассажиры. Они скрутили его ремнями.

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР