В «дальневосточном гектаре» увидели угрозу для экологии Читы

Рост числа «дальневосточных гектаров» под Читой может привести к ухудшению экологической ситуации в городе. Такое опасение высказал спикер законодательного собрания Забайкальского края Кон Ен Хва.

Проблему обсудили в ходе публичного годового отчета регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. Спикер напомнил, что в августе 2022 года обладатели «дальневосточных гектаров» в Забайкалье получат право оформить землю в собственность и, как следствие, продать часть участка.

«Таким образом, на одном «дальневосточном гектаре» может появиться две-три дополнительные печные трубы. Как мы знаем, фактически все они отапливаются углем или дровами. В связи с этим весь смог, который сейчас есть в городе, может увеличиться кратно», - предупредил Кон Ен Хва (цитата по сайту заксобрания).

Чита в числе 12 российских городов входит в федеральный проект «Чистый воздух». Он предполагает сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не менее чем на 20% до 2024 года.

Как писали Sibnovosti.ru, к концу 2021 года в Забайкальском крае было подано более 11 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара». Заявителям уже предоставили около 4 тыс. участков. Из них 2,5 тыс. находятся рядом с Читой - в районе сел Смоленка и Угдан.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края