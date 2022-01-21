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Волейбольный чемпионат мира отрепетируют красноярцы и новосибирцы

Главная В России
Красноярск
10:02 21 Января 2022
тест, волейбол, матч, чемпионат мира, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Матч российской мужской волейбольной Суперлиги 12 февраля в Новосибирске получил особый статус. Он станет тестовым для определения степени подготовки к матчам чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных 2022 года.

Решение было объявлено на заседании областного оперативного штаба по подготовке к мировому первенству. Организацией подготовки занимается АНО «Оргкомитет волейбол 2022». На «Локомотив-Арене» встретятся местный «Локомотив» и красноярский «Енисей».

«12 февраля мы планируем провести тестовый матч, в рамках которого буду моделироваться условия проведения игр чемпионата мира. В частности, будет изменено зонирование пространства «Локомотив-Арены», звуковое сопровождение матча будет вестись на двух языках, видеотрансляция будет организована с учетом требований федерального оргкомитета чемпионата мира», - рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Напомним, Новосибирск примет группу С первого этапа мирового чемпионата. Матчи с участим сборных США, Мексики, Польши и Болгарии состоятся с 27 по 29 августа.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»

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