Большую часть томского лесопарка оставят в первозданном виде

В Томске представлен первоначальный дизайн-проект лесопарка «Звездный». Он расположен у микрорайонов «Зеленые Горки» и «Наука».

Дизайн-проект подготовлен «Центром развития городской среды». С ним ознакомились участники рабочего совещания, которое провел вице-мэр благоустройству Вячеслав Черноус.

«Общая площадь благоустройства лесопарка составит 21,5 га, из них функционально будет преобразовано только 10,5 га. Основная часть, которую составляют хвойные деревья, сохранит свой первозданный вид. Там только проложат дорожки для бега и пеших прогулок», - сообщил о сути предложений разработчиков официальный сайт мэрии Томска.

При создании дорожек в экологических целях предполагается использовать дерево, гравий и щепу. По данным городских властей, дизайн-проект станет основой проекта благоустройства «Звездного».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2015 году в Томске началось благоустройство Михайловской рощи.

Фото: © мэрия Томска