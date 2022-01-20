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Высокопоставленного новосибирского судебного пристава отправили под домашний арест

Главная В России
Красноярск
14:43 20 Января 2022
арест, управление, уголовное, дело, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске под домашний арест отправлена заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области Елену Кириллову. Она стала фигурантом уголовного дела о взятке (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Решение о домашнем аресте принял Центральный районный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебного департамента области.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 марта в отношении Кирилловой Елены», - процитировало информагентство представителя пресс-службы.

Официального сообщения о возбуждении уголовного дела пока нет. По данным новосибирских СМИ, его фигурант получила взятку в 50 тыс. руб. и сняла судебное ограничение на выезд за границу задолжавшего крупную сумму бизнесмена.

Фото: © прокуратура Новосибирской области

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