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В Иркутске задержан мужчина за стрельбу в магазине

Главная В России
Красноярск
14:24 20 Января 2022
задержание, штраф, стрельба, магазины, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Молодой иркутянин устроил стрельбу в одной из городских торговых точек. 18-летнего стрелка удалось задержать.  

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина зашел в магазин на ул. Дзержинского.

«(Он – Sibnovosti.ru) взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Как выяснилось, выстрел был сделан из пневматического пистолета. Молодой человек объяснил свой поступок тем, что был пьян. В отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Он предполагает штраф и конфискацию оружия с патронами.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области

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