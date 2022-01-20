20 января
Новости России
76.44
 
€ 86.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новый конгрессно-выставочный центр заменит «Сибэкспоцентр» в Иркутске

Главная В России
Красноярск
14:02 20 Января 2022
средства, центр, строительство, выставки, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Госкорпорация «Туризм.РФ» вложит более 800 млн руб. в строительство конгрессно-выставочного центра в Иркутске. Об этом было объявлено в ходе семинара «Конгрессно-выставочный туризм как приоритетное направление развития Иркутска».

Конгрессно-выставочный центр появится на месте «Сибэкспоцентра» в микрорайоне Солнечный.

«Проект получил одобрение совета директоров. 15 тыс. кв. м конгрессно-выставочной инфраструктуры – это значительный вклад в развитие делового туризма в Восточной Сибири», – процитировал официальный портал Иркутска представителя госкорпорации Михаила Вагайцева.

При реализации проекта задачей мэрии станет модернизация транспортной инфраструктуры, которая позволит улучшить доступность объекта.

Как писали Sibnovosti.ru, бюджет Иркутска на 2022 год предусматривает выделение почти 2 млрд руб. на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта. Средства пойдут, в частности, на возведение детсада в шестом микрорайоне Ново-Ленино и школы на ул. Багратиона.

Фото: © мэрия Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Большую часть томского лесопарка оставят в первозданном виде

Большую часть томского лесопарка оставят в первозданном виде

20 Января 2022 г.
Представлен дизайн-проект «Звездного»
Новости Красноярска: Высокопоставленного новосибирского судебного пристава отправили под домашний арест

Высокопоставленного новосибирского судебного пристава отправили под домашний арест

20 Января 2022 г.
Елену Кириллову подозревают во взяточничестве
Новости Красноярска: В Иркутске задержан мужчина за стрельбу в магазине

В Иркутске задержан мужчина за стрельбу в магазине

20 Января 2022 г.
Он был вооружен пневматическим пистолетом
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Культурный слой» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Культурный слой» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Января 2022 г.
Пресс-конференция проходит в рамках проекта к 200-летию Омской области
Новости Красноярска: Мусорные полигоны Бурятии скоро будут забиты до отказа

Мусорные полигоны Бурятии скоро будут забиты до отказа

20 Января 2022 г.
Директор регоператора выступил в народном хурале республики
Новости Красноярска: Набережную в оренбургском городе превратят в театр

Набережную в оренбургском городе превратят в театр

20 Января 2022 г.
Необычный проект будет реализован на берегу Большого Кинеля в Бугуруслане
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

20 Января 2022 г.
Об этом рассказал муж подозреваемой
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют детские сады

В Красноярске эвакуируют детские сады

19 Января 2022 г.
Это третья эвакуация за неделю
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru