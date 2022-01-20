Новый конгрессно-выставочный центр заменит «Сибэкспоцентр» в Иркутске

Госкорпорация «Туризм.РФ» вложит более 800 млн руб. в строительство конгрессно-выставочного центра в Иркутске. Об этом было объявлено в ходе семинара «Конгрессно-выставочный туризм как приоритетное направление развития Иркутска».

Конгрессно-выставочный центр появится на месте «Сибэкспоцентра» в микрорайоне Солнечный.

«Проект получил одобрение совета директоров. 15 тыс. кв. м конгрессно-выставочной инфраструктуры – это значительный вклад в развитие делового туризма в Восточной Сибири», – процитировал официальный портал Иркутска представителя госкорпорации Михаила Вагайцева.

При реализации проекта задачей мэрии станет модернизация транспортной инфраструктуры, которая позволит улучшить доступность объекта.

Как писали Sibnovosti.ru, бюджет Иркутска на 2022 год предусматривает выделение почти 2 млрд руб. на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта. Средства пойдут, в частности, на возведение детсада в шестом микрорайоне Ново-Ленино и школы на ул. Багратиона.

Фото: © мэрия Иркутска