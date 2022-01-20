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Пресс-конференция «Культурный слой» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
12:59 20 Января 2022
область, мкр, юбилей, пресс-конференция, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках проекта, посвященного 200-летию Омской области в Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Культурный слой». Ее участники рассказывают о развитии сферы культуры в Омске и Омской области в 1980-1990-е годы.

Спикеры:

Нина Генова, доктор культурологии, заведующая кафедрой театрального искусства и актерского мастерства ОмГУ, экс-председатель комитета по культуре и искусству администрации Омской области;

Борис Коников, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Омской области;

Владимир Шалак, экс-директор департамента культуры администрации Омска, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

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