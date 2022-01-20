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Мусорные полигоны Бурятии скоро будут забиты до отказа

Главная В России
Красноярск
12:16 20 Января 2022
парламент, оператор, мусор, полигон, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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В скором времени основные мусорные полигоны Республики Бурятия исчерпают свои возможности для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). После этого они будут закрыты.

«Мусорную» проблему обсудили в народном хурале Республики Бурятия. Директор ООО «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин вступил с докладом об итогах работы регионального оператора по обращению с ТКО в 2021 году на заседании парламентского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.

«Назревает ситуация, когда у имеющихся полигонов заканчиваются ресурсы. У нас городской полигон по оптимистичным раскладам - до конца года, по реалистичным – июнь-июль. Он достигнет предельных отметок и полигон закроется, возить некуда будет. Селенгинский полигон тоже заполнен на 80%», - процитировал руководителя компании сайт народного хурала.

На заседании Дмитрий Дружинин также отметил, что владельцы полигонов в 2021 году вдвое подняли на тарифы на их использование.

Фото: © народный хурал Республики Бурятия

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