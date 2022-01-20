Набережную в оренбургском городе превратят в театр

В городе Бугуруслане Оренбургской области набережную реки Большой Кинель превратят в театр под открытым небом. Проект согласовали органы госэкспертизы.

Как указывается в сообщении на сайте ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», на набережной построят амфитеатр с партером, пирсы, а также балконы с видом на Большой Кинель и Закинельскую рощу. Кроме того, набережную разделят на тематические зоны отдыха.

Создание театра на открытом воздухе было признано оптимальным решением для того, чтобы превратить набережную в главное общественное пространство Бугуруслана. Дело в том, что состояние воды не позволяет использовать Большой Кинель в качестве рекреационной зоны. В настоящее время местные жители ловят там рыбу и сплавляются на лодках.

Бугуруслан находится на северо-западе Оренбургской области. Население города составляет 47,7 тыс. человек.

Фото: © правительство Оренбургской области