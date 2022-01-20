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Глава Бурятии: «Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня»

Главная В России
Красноярск
10:42 20 Января 2022
штаб, организация, вирус, работа, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Организации Республики Бурятия отправят на «удаленку» не менее 30% персонала. Соответствующую рекомендацию 19 января дал региональный оперштаб.

Основанием для рекомендации стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанный с распространением штамма «омикрон». В республике рост в последние дни составил 30%. С начала пандемии в Бурятии выявили более 79 тыс. случаев заражения COVID-19.

«Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула», - заявил на заседании оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов (цитата по официальному сайту региона).

Как писали Sibnovosti.ru, власти Республики Тува рассматривают возможность перевода школьников на дистанционное обучение.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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