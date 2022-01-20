20 января
Новости России
погода -14 °C
76.87
 
€ 87.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В тувинском парламенте сняли с поста вице-спикера

Главная В России
Красноярск
10:08 20 Января 2022
инициатива, депутаты, парламент, отставка, пост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава фракции единороссов в верховном хурале Республики Тува Ирина Бадыргы потеряла руководящие посты в региональном парламенте. Соответствующее решение было принято на сессии верховного хурала.

«По решению большинства депутатов законодательного органа освобождена от должностей: заместителя председателя верховного хурала (парламента) Республики Тува и председателя комитета верховного хурала по социальной политике», - говорится в сообщении парламента.

Причина отставки не указывается. По данным издания «Коммерсантъ», вопрос об отставке Ирины Бадыргы в повестку дня внесли 17 депутатов-единороссов. Они обвинили коллегу в неудовлетворительной работе.

По данным сайта верховного хурала, Ирина Бадыргы вступила в «Единую Россию» в 2017 году. Кандидат медицинских наук работала региональным координатором партийного проекта «Здоровое будущее».

Фото: © верховный хурал Республики Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Культурный слой» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Культурный слой» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Января 2022 г.
Пресс-конференция проходит в рамках проекта к 200-летию Омской области
Новости Красноярска: Мусорные полигоны Бурятии скоро будут забиты до отказа

Мусорные полигоны Бурятии скоро будут забиты до отказа

20 Января 2022 г.
Директор регоператора выступил в народном хурале республики
Новости Красноярска: Набережную в оренбургском городе превратят в театр

Набережную в оренбургском городе превратят в театр

20 Января 2022 г.
Необычный проект будет реализован на берегу Большого Кинеля в Бугуруслане
Новости Красноярска: Глава Бурятии: «Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня»

Глава Бурятии: «Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня»

20 Января 2022 г.
Организации региона отправят на «удаленку» не менее 30% персонала
Новости Красноярска: Семь солнечных электростанций построят в Забайкалье

Семь солнечных электростанций построят в Забайкалье

20 Января 2022 г.
Объем инвестиций составит 30 млрд рублей
Новости Красноярска: Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов в Омской области

Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов в Омской области

20 Января 2022 г.
Обошлось без пострадавших
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

15 Января 2022 г.
Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru