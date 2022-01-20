В тувинском парламенте сняли с поста вице-спикера

Глава фракции единороссов в верховном хурале Республики Тува Ирина Бадыргы потеряла руководящие посты в региональном парламенте. Соответствующее решение было принято на сессии верховного хурала.

«По решению большинства депутатов законодательного органа освобождена от должностей: заместителя председателя верховного хурала (парламента) Республики Тува и председателя комитета верховного хурала по социальной политике», - говорится в сообщении парламента.

Причина отставки не указывается. По данным издания «Коммерсантъ», вопрос об отставке Ирины Бадыргы в повестку дня внесли 17 депутатов-единороссов. Они обвинили коллегу в неудовлетворительной работе.

По данным сайта верховного хурала, Ирина Бадыргы вступила в «Единую Россию» в 2017 году. Кандидат медицинских наук работала региональным координатором партийного проекта «Здоровое будущее».

Фото: © верховный хурал Республики Тува