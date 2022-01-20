Семь солнечных электростанций построят в Забайкалье

За несколько ближайших лет в Забайкальском крае построят семь солнечных электростанции (СЭС). Объем инвестиций составит 30 млрд руб.

О планах развития солнечной энергетики рассказал вице-премьер регионального правительства Сергей Гордеев. Он выступил в ходе публичного отчета министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. По две СЭС до 2024 года появятся Борзинском, Забайкальском и Агинском районах, одна - в Нерчинском.

«Это значит, что оптовый рынок электроэнергии получит 313,5 МВт мощности, это 40% от всех подобных проектов по России», - процитировал министра официальный портал Забайкалья.

Как писали Sibnovosti.ru, первые СЭС в крае появились в 2019 году. В сентябре 2021-го в Черновском районе Читы началось строительство очередной станции.

В декабре прошлого года группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию в Омской области Русско-Полянскую СЭС мощностью 30 МВт. Проект обошелся в 2,8 млрд руб.

Фото © правительство Забайкальского края