Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов в Омской области

Сход вагонов грузового поезда произошел 19 января в Омской области. Пострадавших в этом инциденте нет.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Драгунская и Любинская. С рельсов сошли четыре порожних вагона.

«Движение поездов на участке не прерывалось и осуществлялось по соседнему пути. В результате схода задержан пригородный электропоезд. Время задержки составило более двух часов», - рассказали о последствиях в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

В ЗСЖД также сообщили, что восстановительные работы на перегоне были завершены поздно вечером.

Фото: © главное управление МЧС по Забайкальскому краю