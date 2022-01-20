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Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов в Омской области

Главная В России
Красноярск
09:19 20 Января 2022
железные дороги, поезд, вагоны, восстановление, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Сход вагонов грузового поезда произошел 19 января в Омской области. Пострадавших в этом инциденте нет.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Драгунская и Любинская. С рельсов сошли четыре порожних вагона.

«Движение поездов на участке не прерывалось и осуществлялось по соседнему пути. В результате схода задержан пригородный электропоезд. Время задержки составило более двух часов», - рассказали о последствиях в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

В ЗСЖД также сообщили, что восстановительные работы на перегоне были завершены поздно вечером.

Фото: © главное управление МЧС по Забайкальскому краю

 

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