Сотрудников Росреестра на Алтае подозревают в получении взяток от риелторов

Двое сотрудников регионального управления Росреестра стали фигурантами уголовных дел в Республике Алтай. Дела возбуждены по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

О ходе расследования рассказали в следственном управлении СКР по Республике Алтай. По данным ведомства, преступления имели место в 2018-2021 годах. Выявить их смогли сотрудники МВД по региону.

«Двое должностных лиц … лично получали взятки от риелторов в виде денег на общую сумму свыше 350 тыс. руб. за ускорение государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН Росреестра, а также за предоставление необходимых выписок и сведений», - пояснили в республиканском главке СКР.

Следователи уже провели обыски на рабочих местах фигурантов и по месту их жительства.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Алтай