19 января
Новости России
погода -10 °C
76.33
 
€ 87.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бурые медведи зоопарка в Абакане справят новоселье

Главная В России
Красноярск
13:56 19 Января 2022
медведь, строительство, зоопарк, министр, лицензия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2022 году ГБУ «Центр живой природы» (Абаканский зоопарк) намерено построить вольерный комплекс для бурых медведей. Его площадь составит около 600 кв. м.

О планах предстоящих работ рассказал министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Владимир Лебедев. По его словам, вольер будет снабжен бассейном и помещениями для зимней спячки животных.

«Проектно-сметной документацией также предусмотрено создание инфраструктуры, соответствующей физиологическим требованиям животных (коряги, лежанки, игрушки и прочее). На эти цели из республиканского бюджета выделено более 8 млн руб.», - добавил министр.

По данным правительства региона, Россельхознадзор выдал Абаканскому зоопарку лицензию на осуществление профильной деятельности. Это новое требование законодательства, касающееся правил работы зоопарков в РФ.

Фото: © пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудников Росреестра на Алтае подозревают в получении взяток от риелторов

Сотрудников Росреестра на Алтае подозревают в получении взяток от риелторов

19 Января 2022 г.
Возбуждены два уголовных дела
Новости Красноярска: Трудовые мигранты в Томской области заплатят за патенты 133 млн рублей

Трудовые мигранты в Томской области заплатят за патенты 133 млн рублей

19 Января 2022 г.
Стоимость патента увязана с НДФЛ российских граждан
Новости Красноярска: Тувинских школьников могут отправить на «удаленку»

Тувинских школьников могут отправить на «удаленку»

19 Января 2022 г.
В республике обеспокоены резким ростом числа заболеваний коронавирусом
Новости Красноярска: Якутские всадники попрощались с Иркутском

Якутские всадники попрощались с Иркутском

19 Января 2022 г.
Они совершают конное путешествие с Полюса холода в Москву
Новости Красноярска: Для «Здоровья Бурятии» подберут новые помещения

Для «Здоровья Бурятии» подберут новые помещения

19 Января 2022 г.
Ремонт здания фонда оказался слишком дорогим
Новости Красноярска: Отклонена апелляция на приговор по делу об убийстве начальника забайкальского управления ФСИН

Отклонена апелляция на приговор по делу об убийстве начальника забайкальского управления ФСИН

19 Января 2022 г.
Жалобу Николая Макарова рассмотрел Пятый апелляционный суд в Новосибирске
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

15 Января 2022 г.
Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения
Новости Красноярска: В управлении образования Красноярска рассказали о правилах эвакуации школьников

В управлении образования Красноярска рассказали о правилах эвакуации школьников

18 Января 2022 г.
17 января эвакуация прошла в восьми школах
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru