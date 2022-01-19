Бурые медведи зоопарка в Абакане справят новоселье

В 2022 году ГБУ «Центр живой природы» (Абаканский зоопарк) намерено построить вольерный комплекс для бурых медведей. Его площадь составит около 600 кв. м.

О планах предстоящих работ рассказал министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Владимир Лебедев. По его словам, вольер будет снабжен бассейном и помещениями для зимней спячки животных.

«Проектно-сметной документацией также предусмотрено создание инфраструктуры, соответствующей физиологическим требованиям животных (коряги, лежанки, игрушки и прочее). На эти цели из республиканского бюджета выделено более 8 млн руб.», - добавил министр.

По данным правительства региона, Россельхознадзор выдал Абаканскому зоопарку лицензию на осуществление профильной деятельности. Это новое требование законодательства, касающееся правил работы зоопарков в РФ.

Фото: © пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия