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Тувинских школьников могут отправить на «удаленку»

Главная В России
Красноярск
13:07 19 Января 2022
обучение, школы, вирус, правительство, занятия
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство образования Республики Тува приступило к подготовительной работе по переводу школьников на дистанционную форму обучения. В регионе зарегистрирован резкий рост числа заболеваний COVID-19.

Решение о целесообразности перевода должны принять вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова и министр образования Алексей Храмцов. Изучить ситуацию им поручил глава региона Владислав Ховалыг, сообщил официальный портал Тувы.

«Если до новогодних праздников ежесуточный показатель положительных результатов был на уровне 12-14 случаев, то за последние три дня ежедневно выявляется более 30 больных», - сообщали ранее в республиканском правительстве.

В связи с этим до 1 апреля 2022 года в субъекте федерации запретили все массовые мероприятия.

Как писали Sibnovosti.ru, недавно в Туве было выявлено два первых случая заражения штаммом «омикрон». Его завезли в регион жители республики, побывавшие в Индии.

Фото: © правительство Республики Тува

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