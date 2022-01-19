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Якутские всадники попрощались с Иркутском

Главная В России
Красноярск
12:46 19 Января 2022
путешествие, якутия, всадник, праздник, москва
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 19 января, жители Республики Саха (Якутия) Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров, совершающие конное путешествие почти через всю Россию, покидают Иркутск. Они передвигаются на лошадях якутской породы.

О завершении очередного этапа путешествия рассказали в мэрии Иркутска. По ее данным, Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров стартовали на Полюсе холода в Оймяконском улусе Якутии в прошлом году. Чтобы попасть в Иркутск, они преодолели 4,5 тыс. км.   

Свое пребывание в Иркутске жители Якутии завершили совершением национального обряда «алгыс», которым принято встречать гостей. Предполагается, что путешествие завершится летом в Москве, где Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров собираются встретить якутский праздник Ысыах.

Фото: © мэрия Иркутска

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