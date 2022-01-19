Якутские всадники попрощались с Иркутском

Сегодня, 19 января, жители Республики Саха (Якутия) Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров, совершающие конное путешествие почти через всю Россию, покидают Иркутск. Они передвигаются на лошадях якутской породы.

О завершении очередного этапа путешествия рассказали в мэрии Иркутска. По ее данным, Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров стартовали на Полюсе холода в Оймяконском улусе Якутии в прошлом году. Чтобы попасть в Иркутск, они преодолели 4,5 тыс. км.

Свое пребывание в Иркутске жители Якутии завершили совершением национального обряда «алгыс», которым принято встречать гостей. Предполагается, что путешествие завершится летом в Москве, где Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров собираются встретить якутский праздник Ысыах.

Фото: © мэрия Иркутска