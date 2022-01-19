Для «Здоровья Бурятии» подберут новые помещения

Для регионального общественного фонда «Здоровье Бурятии» подберут новые помещения. Такое решение было принято по итогам совещания, которое провел глава республики Алексей Цыденов.

В настоящее время фонд располагается в здании бывшей школы №39 по ул. Революции 1905 года в Улан-Удэ, которому насчитывается 120 лет. Степень износа памятника культурного наследия составляет 70%. По данным руководителя фонда Светланы Будашкаевой, на его восстановление требуется 116 млн руб.

«Не вижу смысла ремонтировать это здание. Для того, чтобы занятия с детьми проходили, в первую очередь, в безопасных и комфортных условиях, безусловно, необходимо другое помещение. Надо подобрать либо для аренды, либо с целью выкупа», - процитировал Алексея Цыденова официальный портал Бурятии.

По данным республиканских властей, в здании работает созданный фондом Центр поддержки и сопровождения семей с детьми-инвалидами «Аватар». По данным «Здоровья Бурятии», это единственный в республике комплексный реабилитационный центр для детей с ДЦП, аутизмом, задержками развития и другими заболеваниями.

Фото: © правительство Республики Бурятия