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Отклонена апелляция на приговор по делу об убийстве начальника забайкальского управления ФСИН

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Красноярск
11:21 19 Января 2022
приговор, убийство, жалоба, суд, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Вступил в силу приговор в отношении жителя Забайкальского края Николая Макарова. Его жалобу на решение краевого суда отклонил Пятый апелляционный суд в Новосибирске.

Краевой суд в октябре прошлого года приговорил Николая Макарова к 18 годам исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).

Как сообщили в забайкальской прокуратуре, в апреле 2021 года в Эдакуйском лесничестве сторож-разнорабочий Николай Макаров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из ружья двух человек. В числе погибших оказался начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Шихов. В надзорном ведомстве подчеркнули, что погибшие находились в охотничьих угодьях на законных основаниях.

«После этого Николай Макаров с ружьем вышел из дома и угрожал убийством другому разнорабочему, пока не был обезоружен иными находившимися на кордоне лицами», - добавили в прокуратуре.

Не согласившись с приговором, Николай Макаров обжаловал его, настаивая на своей невиновности. По его версии, убийство совершил другой человек.

Фото: © прокуратура Забайкальского края

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