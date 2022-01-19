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В Томской области расследуют гибель трех человек на пожаре в одном из сел

Главная В России
Красноярск
10:20 19 Января 2022
уголовное, пожар, погибшие, скр, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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Тела трех человек были обнаружены на месте пожара в Томской области. Сгорел трехквартирный дом в селе Озерном.

Озерное расположено в Колпашевском районе. Пожар произошел 18 января. По данным главного управления МЧС по региону, в тушении приняли участие восемь человек и три единицы техники.

«Личности погибших установлены, ими оказались проживавший в одной из квартир дома мужчина, его сожительница, и местный житель, находившийся у них в гостях», - сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как писали Sibnovosti.ru, в январе три человека погибли на пожаре в новосибирском поселке Станционно-Ояшинский. В их числе двое детей.

Фото: © следственное управление СКР по Томской области

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