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В новосибирском вузе создали зону 5G

Главная В России
Красноярск
09:56 19 Января 2022
полигон, университет, тест, связь, скорость
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибирском государственном университете телекоммуникации и информатики (СибГУТИ) в Новосибирске на базе киберполигона появилась тестовая зона 5G. В сети успешно зарегистрировали телефон Samsung S21+.

«Появление собственной тестовой сети 5G NR в СибГУТИ позволит сотрудникам университета осуществлять исследования и разработку алгоритмов мобильной связи на качественно новом уровне, а студентам, обучающимся по профилю «Программное обеспечение мобильных систем», – заниматься разработкой такого ПО и интегрировать его в код действующей сети, формировать необходимые компетенции и применять их на практике», - говорится в сообщении вуза.

По данным университета, в настоящее время момент скорость передачи данных достигает 50 Мбит/с. В дальнейшем предполагается работать над повышением этого показателя до 20 Гбит/с.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2020 года в Томске на базе студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» и научно-производственной фирмы «Микран» начала работу предкоммерческая сеть 5G. Она стала первой сетью 5G в азиатской части России.

Фото: © Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики

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