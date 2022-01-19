Омская область получит средства на достройку Красногорского гидроузла

Федеральное правительство направит 4 млрд руб. на первый этап завершения строительства Красногорского гидроузла в Омской области. Этап рассчитан на 2022-2024 годы.

Распоряжение о финансировании уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении кабмина. В правительстве напомнили, что состояние объекта изучила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омскую область в августе прошлого года.

«Уровень воды в главной водной артерии области стабильно снижается и уже достиг критической отметки. Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства», - заявила она тогда.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство гидроузла под Омском стартовало в 2011 году, но спустя несколько лет было остановлено из-за нехватки средств. В настоящее время объект готов на 53%.

В 2019 году омский губернатор Александр Бурков заявил о целесообразности восстановления грузоперевозок по Иртышу между регионом и Казахстаном.

Фото: © правительство РФ