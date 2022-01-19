19 января
Новости России
погода -13 °C
76.33
 
€ 87.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Антиковидный» карантин в России сократят до одной недели

Главная В России
Красноярск
09:19 19 Января 2022
вирус, закон, срок, вице-премьер, заседание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В России будет вдвое сокращен срок карантина, который устанавливается в связи с заболеванием COVID-19. Сегодня он составляет 14 дней.

Об изменении сроков сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она выступила на заседании президиума координационного совета при федеральном кабмине по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», - объяснила Татьяна Голикова предстоящие изменения в режиме карантина.

Темой обсуждения на заседании стали возможные последствия появления в России штамма «омикрон». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных.

Как писали Sibnovosti.ru, руководство Госдумы РФ сняло с рассмотрения проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Они предполагали обязательное предъявление QR-кода о прививке от COVID-19 (либо ряда других документов) при посещении массовых мероприятий.

Фото: © правительство РФ

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В новосибирском вузе создали зону 5G

В новосибирском вузе создали зону 5G

19 Января 2022 г.
В настоящее время скорость передачи данных достигает 50 Мбит/с
Новости Красноярска: Омская область получит средства на достройку Красногорского гидроузла

Омская область получит средства на достройку Красногорского гидроузла

19 Января 2022 г.
Кабмин выделил 4 млрд рублей
Новости Красноярска: УАЗ не проехал по Байкалу

УАЗ не проехал по Байкалу

18 Января 2022 г.
Автомобиль провалился под лед у Ольхона в Иркутской области
Новости Красноярска: Недропользователи получили участки для добычи золота в Иркутской области

Недропользователи получили участки для добычи золота в Иркутской области

18 Января 2022 г.
Прошли первые в этом году профильные аукционы
Новости Красноярска: В Оренбурге подготовили проект новой транспортной сети

В Оренбурге подготовили проект новой транспортной сети

18 Января 2022 г.
Она предполагает изменение действующих маршрутов и появление новых
Новости Красноярска: Министр культуры Кузбасса ушла в отставку

Министр культуры Кузбасса ушла в отставку

18 Января 2022 г.
Марина Евса руководила ведомством почти три года
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

15 Января 2022 г.
Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru