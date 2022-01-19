«Антиковидный» карантин в России сократят до одной недели

В России будет вдвое сокращен срок карантина, который устанавливается в связи с заболеванием COVID-19. Сегодня он составляет 14 дней.

Об изменении сроков сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она выступила на заседании президиума координационного совета при федеральном кабмине по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», - объяснила Татьяна Голикова предстоящие изменения в режиме карантина.

Темой обсуждения на заседании стали возможные последствия появления в России штамма «омикрон». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных.

Как писали Sibnovosti.ru, руководство Госдумы РФ сняло с рассмотрения проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Они предполагали обязательное предъявление QR-кода о прививке от COVID-19 (либо ряда других документов) при посещении массовых мероприятий.

Фото: © правительство РФ