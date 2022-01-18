УАЗ не проехал по Байкалу

Автомобиль УАЗ провалился под байкальский лед в Иркутской области в районе пролива Ольхонские ворота. Двое мужчин пытались добраться на нем до острова.

Очередной инцидент на иркутских водоемах произошел 17 января. По данным главного управления МЧС по региону, автомобиль смог пройти по льду около полукилометра, а затем стал уходить под воду – глубина Байкала в этом месте составляет примерно 50 м.

«Мужчины чудом успели выбраться и не пострадали. Позже супруга одного из мужчин забрала их со льда на «Хивусе» (катер на воздушной подушке – Sibnovosti.ru)», - рассказали спасатели.

Они отметили, что водитель нарушил правила безопасности. Он выехал на лед вне переправ.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области