Недропользователи получили участки для добычи золота в Иркутской области

Роснедра продали права на разработку нескольких участков недр для добычи золота в Иркутской области. Это первые подобные аукционы в 2022 году.

Итоги торгов подвели в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. По его данным, два участка приобрело ООО «Шилка» - «Маректа Южная река, с притоками» и «Медвежий ручей, левый приток ручья Товарищ». Причем, в первом случае участникам аукциона пришлось сделать 118 шагов для определения победителя. В итоге «Шилка» предложила 21,09 млн руб. Еще по одному участку получили АО «Светлый», ООО «Восток Недра» и АО «ЗДК «Лензолото».

Как напомнили в минприроды РФ, 1 января 2022 года вступили в силу изменения в федеральные законы, регламентирующие продажу прав на разработку участков недр. Теперь аукционы проходят только в электронном формате.

По данным ТАСС, в 2021 году на 3% снизился объем добычи золота в Бодайбинском районе Иркутской области (на него приходится более 9% российской золотодобычи). Причиной стали дефицит иностранной рабочей силы из-за пандемии и истощение запасов месторождений.

Фото: © министерство природных ресурсов и экологии РФ