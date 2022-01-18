18 января
Новости России
погода -3 °C
76.04
 
€ 86.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Недропользователи получили участки для добычи золота в Иркутской области

Главная В России
Красноярск
13:11 18 Января 2022
министерство, аукцион, золото, добыча, права
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Роснедра продали права на разработку нескольких участков недр для добычи золота в Иркутской области. Это первые подобные аукционы в 2022 году.

Итоги торгов подвели в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. По его данным, два участка приобрело ООО «Шилка» - «Маректа Южная река, с притоками» и «Медвежий ручей, левый приток ручья Товарищ». Причем, в первом случае участникам аукциона пришлось сделать 118 шагов для определения победителя. В итоге «Шилка» предложила 21,09 млн руб. Еще по одному участку получили АО «Светлый», ООО «Восток Недра» и АО «ЗДК «Лензолото».

Как напомнили в минприроды РФ, 1 января 2022 года вступили в силу изменения в федеральные законы, регламентирующие продажу прав на разработку участков недр. Теперь аукционы проходят только в электронном формате.

По данным ТАСС, в 2021 году на 3% снизился объем добычи золота в Бодайбинском районе Иркутской области (на него приходится более 9% российской золотодобычи). Причиной стали дефицит иностранной рабочей силы из-за пандемии и истощение запасов месторождений.

Фото: © министерство природных ресурсов и экологии РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: УАЗ не проехал по Байкалу

УАЗ не проехал по Байкалу

18 Января 2022 г.
Автомобиль провалился под лед у Ольхона в Иркутской области
Новости Красноярска: В Оренбурге подготовили проект новой транспортной сети

В Оренбурге подготовили проект новой транспортной сети

18 Января 2022 г.
Она предполагает изменение действующих маршрутов и появление новых
Новости Красноярска: Министр культуры Кузбасса ушла в отставку

Министр культуры Кузбасса ушла в отставку

18 Января 2022 г.
Марина Евса руководила ведомством почти три года
Новости Красноярска: В Новосибирске сменился лидер по объему жилищного строительства

В Новосибирске сменился лидер по объему жилищного строительства

18 Января 2022 г.
В топ-3 оказались «Расцветай», «Стрижи» и «Брусника»
Новости Красноярска: Губернатор Кузбасса ушел на «удаленку» после заражения COVID-19

Губернатор Кузбасса ушел на «удаленку» после заражения COVID-19

18 Января 2022 г.
Сергей Цивилев переносит заболевание в легкой форме
Новости Красноярска: Причину пожара при хранении ГСМ в Новосибирске выяснят в рамках уголовного дела

Причину пожара при хранении ГСМ в Новосибирске выяснят в рамках уголовного дела

18 Января 2022 г.
При пожаре пострадал один человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

13 Января 2022 г.
По словам родителей, детей отправили по домам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru