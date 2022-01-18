В Оренбурге подготовили проект новой транспортной сети

В Оренбурге планируется значительно изменить схему маршрутов общественного транспорта. Это следует из проекта новой транспортной сети, подготовленного Оренбургским государственным университетом.

Проект был представлен муниципальной транспортной комиссии. В нем, по данным официального портала Оренбурга, учтено не только существующее размещение население, но и перспектива развития города.

«Предполагаемая новая сеть состоит из 47 маршрутов регулярных перевозок. 16 из них оставлены без изменений, 29 представлены с новой измененной схемой движения», - уточнили в мэрии.

В частности, разработчиками предложены новые маршруты. Они должны соединить центр города со Степным микрорайоном и ул. Челюскинцев.

Как писали Sibnovosti.ru, масштабные изменения в работе общественного транспорта проходят в этом году в Кемерове. Они касаются маршрутной сети, тарифов за проезд и состава парка. Перемены ждут и общественный транспорт Кызыла.

Фото: © мэрия Оренбурга