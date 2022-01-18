Министр культуры Кузбасса ушла в отставку

В составе правительства Кемеровской области произошли изменения. Пост министра культуры и национальной политики оставила Марина Евса.

Об отставке сообщил сайт правительства региона. По его данным, Марина Евса уволилась по собственному желанию. Кто в настоящее время исполняет обязанности руководителя министерства, не уточняется.

Марина Евса возглавила областной департамент культуры и национальной политики (сегодня -министерство) весной 2019 года. До этого она работала директором Новокузнецкого театра драмы.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года Денис Ильин был назначен вице-премьером Кузбасса. В правительстве региона он курирует агропромышленный комплекс.

Фото: © министерство культуры и национальной политики Кемеровской области