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Министр культуры Кузбасса ушла в отставку

Главная В России
Красноярск
11:40 18 Января 2022
министр, правительство, отставка, культура, сообщение
Автор: Sibnovosti.ru
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В составе правительства Кемеровской области произошли изменения. Пост министра культуры и национальной политики оставила Марина Евса.  

Об отставке сообщил сайт правительства региона. По его данным, Марина Евса уволилась по собственному желанию. Кто в настоящее время исполняет обязанности руководителя министерства, не уточняется.

Марина Евса возглавила областной департамент культуры и национальной политики (сегодня -министерство) весной 2019 года. До этого она работала директором Новокузнецкого театра драмы.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года Денис Ильин был назначен вице-премьером Кузбасса. В правительстве региона он курирует агропромышленный комплекс.

Фото: © министерство культуры и национальной политики Кемеровской области

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