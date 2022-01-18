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В Новосибирске сменился лидер по объему жилищного строительства

Главная В России
Красноярск
10:17 18 Января 2022
компания, строительство, дома, жилье, год
Автор: Sibnovosti.ru
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Больше всего жилья в Новосибирске в прошлом году сдала группа компаний «Расцветай». Итоги работы застройщиков подвели в мэрии.

По данным пресс-центра городской администрации, ГК «Расцветай» сдала 14 домов или 2,74 тыс. квартир. Это в общей сложности 129,4 тыс. кв. м. В топ-3 оказались также ООО ХК «ГК Стрижи» (18 домов, 113,1 тыс. кв. м) и ГК «Брусника» (шесть домов, 77,2 тыс. кв. м).

Таким образом, по сравнению с 2020 годом тройка лидеров жилищного строительства заметно изменилась. Тогда она выглядела следующим образом: «Вира-Строй», ГК «Первый строительный фонд» и «Стрижи».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2021 году застройщики в Новосибирске ввели в эксплуатацию 1,57 млн кв. м жилья. Это 0,82 кв. м на каждого жителя города. Для сравнения, в 2020 году результат составил 1,3 млн кв. м.

Фото: © министерство строительства Новосибирской области

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