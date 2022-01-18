Губернатор Кузбасса ушел на «удаленку» после заражения COVID-19

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. 17 января он получил положительный результат ПЦР-теста.

«Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале руководителя Кузбасса.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Цивилев и его супруга уже переболели COVID-19. Это произошло осенью 2020 года.

С начала пандемии в Кемеровской области зарегистрировано более 89,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончалось 1 798 пациентов.

Фото: © администрация правительства Кемеровской области